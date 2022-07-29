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«Глонасс-К2» запустят до конца года

Генконструктор ГЛОНАСС Карутин: спутник «Глонасс-К2» запустят до конца 2022 года

Фото: Globallookpress.com

Навигационный спутник «Глонасс-К2» запустят до конца 2022 года. Об этом сообщил гендиректор Роскартографии, генконструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин в ходе посещения Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), передает ТАСС.

«Ожидаем пуск до конца года, проходит финальную фазу испытаний», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Генеральный конструктор добавил, что спутники «Глонасс-К2» станут основой российской навигационной группировки до 2050 года.

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В апреле источник ТАСС сообщил, что «Глонасс-К2» выведут на орбиту в сентябре 2022 года.

В том же месяце генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика Решетнева Николай Тестоедов сообщил, что до 2030 года в России запустят до 15 спутников «Глонасс-К2».

В январе стало известно, что «Информационные спутниковые системы» завершают производство спутника «Глонасс-К2».

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Даниил Иринин
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