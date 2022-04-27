Навигационный спутник «Глонасс-К2» запустят осенью

Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» запланирован на сентябрь

Навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2» выведут на орбиту осенью 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск нового космического аппарата "Глонасс-К2" запланирован на сентябрь текущего года», — отметил он.

В апреле генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика Решетнева Николай Тестоедов сообщил, что до 2030 года в России могут запустить около 15 спутников «Глонасс-К2». Также он отметил, что в 2022 году в России создадут четыре спутника «Глонасс».

Ранее в том же месяце генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направит предложение по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС.

В январе в компании ИСС сообщили, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» планируется запустить в мае.

В декабре 2021 года источник в ракетно-космической отрасли заявил, что «Глонасс-К2» может быть запущен во втором квартале 2022 года.