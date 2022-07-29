Советская чемпионка Олимпиады-1956 скончалась в возрасте 93 лет

Чемпионка ОИ-1956 по гребле на байдарках Елизавета Кислова скончалась в возрасте 93 лет

Чемпионка Олимпиады-1956 по гребле на байдарках Елизавета Кислова скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщает ТАСС пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Советская спортсменка умерла 27 июля. О причинах смерти не сообщается. «Елизавета Григорьевна прожила долгую жизнь. Она была представителем того поколения гребцов, которые начинали историю развития нашего вида спорта в стране и прославляли его во всем мире. Мы будем помнить ее как основоположника гребли на байдарках и каноэ и как талантливого спортсмена и педагога», — говорится в заявлении федерации.

Кислова выиграла олимпийское золото в соревнованиях на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. Также в ее активе золотая и серебряная медаль чемпионатов мира и две победы на чемпионатах Европы.

24 июля в возрасте 76 лет умер двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков. Спортсмен скончался в Минске. О причинах смерти не сообщается.