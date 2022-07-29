Стало известно о возможном разделе бизнеса «Яндекса»

The Bell сообщил о возможном разделе активов «Яндекса» с Аркадием Воложем

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож может потерять контроль над российским бизнесом компании, чтобы получить возможность вывести часть проектов за границу, стало известно The Bell от источников, близких к «Яндексу». По их информации, у компании могут появиться новые акционеры и структура управления.

Сейчас руководство компании обсуждает возможность раздела активов, в рамках которого Волож сможет независимо развивать часть зарубежных проектов «Яндекса». Ранее бывший генеральный директор компании начал переговоры о выделении ряда бизнесов для их самостоятельного развития в других странах. Однако сделка осложнялась проблемами с держателями облигаций «Яндекса», которые поставили компанию на грань дефолта. В июне в компании договорились о решении проблемы, а сейчас активно ведутся переговоры о будущем IT-гиганта.

Один из источников сообщил, что некоторые направления возможно развивать только за рубежом, поскольку в текущей ситуации из-за санкций будущая работа ряда сервисов сильно ограничена. В рамках будущих изменений планируется развитие международных направлений четырех бизнесов — «Беспилотников», «Облака», «Толоки» и «Практикума». В «Яндексе» также думают над тем, как разделить команды разработчиков, на каких условиях передавать права. Источник Forbes, близкий к «Яндексу», рассказал, что сложность разделения компании в том, что «Яндекс» не может передать интеллектуальные права другому юридическому лицу.

Помимо обсуждения раздела активов компания думает о переводе российского бизнеса под контроль новой материнской компании. В число ее акционеров может войти ряд инвесторов, среди возможных участников которого собеседники издания назвали структуры некоторых российских миллиардеров. Новая компания может заменить голландскую Yandex N.V.

Один из возможных вариантов предполагает, что контроль над российскими активами останется у топ-менеджмента «Яндекса». При этом контроль при принятии стратегических решений будет у «Фонда общественных интересов» или специально созданной похожей структуры. У организации сейчас есть «золотая акция» «Яндекса», с которой она получила право блокировать любые сделки с более чем 10 процентами акций IT-компании и назначать в совет директоров «Яндекса» двоих директоров. В случае сделки она может сохранить свой контроль в России, а Волож с международными проектами — остаться в голландской компании, указал один из источников The Bell.

В начале июня Европейский союз ввел санкции в отношении основателя «Яндекса». Решение объяснили тем, что Волож выступает «важным представителем бизнеса, имеющим отношение к секторам экономики, выступающим серьезным источником дохода для правительства Российской Федерации». На этом фоне в компании приняли решение об уходе Воложа и лишении его всех руководящих должностей в дочерних структурах группы.