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Украинский военнопленный рассказал об ударе по колонии в Еленовке

Выживший украинский военнопленный Иван рассказал об ударе по колонии в Еленовке

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Выживший после ракетного удара по колонии в Еленовке военнопленный по имени Иван рассказал о случившемся. Его историю публикует телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

«Ночью мы спали, потом произошел моментальный взрыв и начало все гореть. Были двухэтажные кровати, естественно, где мы все жили. Нас там было 190 человек. И начали кровати падать, гореть все», — сообщил раненый военный.

По его словам, заключенные сразу начали помогать раненым и «прочим другим выбегать». Отмечается, что в больнице, где находится Иван и другие пострадавшие, всем выжившим после ракетного удара оказывают помощь.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов», 29 июля уведомило Минобороны России. Согласно данным ведомства, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. На месте обстрела тюрьмы найдены обломки боеприпасов РСЗО HIMARS, на некоторых из них сохранились части номеров. ВСУ отрицают причастность к удару.

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Марина Совина
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