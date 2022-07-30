Глава МИД Великобритании Трасс выступила против нового референдума в Шотландии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра страны, выступила резко против проведения нового референдума о независимости Шотландии. Об этом она заявила в интервью газете The Telegraph.

«Шотландские националисты согласились с тем, что референдум должен проходить раз в поколение. Я сделаю так, чтобы они следовали своим словам, — сказала Трасс. — Я буду работать над тем, чтобы укрепить весь наш союз».

Трасс заявила, что проведение повторного референдума невозможно без одобрения парламента Соединенного Королевства. Министр провела часть детства в Шотландии, но в свою очередь заявила, что если она станет премьер-министром, то не даст подобное разрешение: «Для меня совершенно очевидно, что, пока я за старшего, второму плебисциту о шотландской независимости не бывать», — заявила политик.

28 июня первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести 19 октября 2023 года референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства. Во время выступления в региональном парламенте в Эдинбурге она уточнила, что вопрос будет вынесен на рассмотрение в Верховный суд Великобритании.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55 процентов его участников высказались за сохранение союза с Лондоном. Однако Шотландская национальная партия, в лице Стерджен, в последние годы, в связи с тем, что Великобритания покинула Евросоюз, настаивает на необходимости повторного голосования.