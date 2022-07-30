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Спорт

На Украине выступили с требованиями из-за скандирований имени Путина на матче ЛЧ

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за скандирований имени Путина на матче

Фото: AP

Украинская ассоциация футбола (УАФ) вступила с требованиями из-за скандирования имени президента России Владимира Путина фанатами турецкого «Фенербахче» на матче квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Об этом сообщается на сайте организации.

УАФ обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой рассмотреть инцидент с болельщиками. По их мнению, клуб-хозяин нарушил Дисциплинарный регламент УЕФА.

Фанаты турецкой команды начали скандировать имя президента России во время матча с «Динамо» 27 июля. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1. После этого инспектор УЕФА начал расследование случившегося.

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там киевляне встретятся с австрийским «Штурмом».

Анастасия Борисова
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