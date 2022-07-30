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В Госдуме предложили выдворять иностранцев за русофобию

Депутат Хамзаев предложил дать право МИД выдворять иностранцев за русофобию

Фото: Social Income / Unsplash

МИД России нужно дать право выдворять иностранцев за проявления русофобии. Такую инициативу предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев, чьи слова приводят РИА Новости.

По его мнению, за любое русофобское высказывание от иностранных граждан должна последовать немедленная депортация из страны, однако этот вопрос требует законодательной проработки.

«Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны», — сказал парламентарий.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия является открытой страной, «но только для вежливых и порядочных гостей».

В субботу, 30 июля, в интернете была опубликована видеозапись, на которой сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен устроила скандал в отеле после того, как ее попросили дождаться окончания уборки в номере. Консул заявила, что ненавидит русских и привыкла к чистым номерам. «Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — высказалась она.

Позднее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в России не станут терпеть русофобию, а те, «кто ненавидит русских, катятся к черту из России».

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Никита Абрамов
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