Загитова рассказала о злости на таксистов

Фигуристка Загитова рассказала, что вымещает злость на подрезающих ее на дороге таксистах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о вождении автомобиля. Ее слова приводит «Плеймейкер».

Спортсменка призналась, что чувствует себя [гонщиком «Формулы-1» Михаэлем] Шумахером с первого года за рулем. Она также рассказала, что периодически ругается на дороге. «Бывает, понятное дело, таксисты подрезают. Я начинаю на них ругаться. Всю злость на них вымещаю. Слава богу, никто не слышит. Это из спорта идет — никогда не люблю уступать», — поделилась Загитова.

Ранее Загитова получила приглашение посетить Монголию. В посольстве страны рассказали, что уже провели со спортсменкой ознакомительную встречу, на которой обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и возможной поездки фигуристки в страну.

Алина Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В ее активе золото чемпионата мира и чемпионата Европы.