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Момент атаки ВСУ на штаб Черноморского флота попал на видео

Момент атаки беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота попал на видео

Момент атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как в результате попадания самодельного беспилотника во двор штаба ЧФ происходит взрыв.

В воскресенье утром, 31 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об атаке Вооруженных сил Украины на штаб Черноморского флота.

Как заявил глава города, в результате удара беспилотника пять сотрудников штаба Черноморского флота получили ранения, всем оказана помощь. Позже количество пострадавших увеличилось до шести. Погибших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, выясняются обстоятельства случившегося.

После совершенной атаки власти Севастополя ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности в городе.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, удар был совершен с целью «воодушевить ВСУ», а также показать, что они способны достигать таких объектов, как военно-морской штаб Российской Федерации.

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Анастасия Астахова
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