В России пообещали ответ на атаку беспилотника в Севастополе
Атака на штаб Черноморского флота в Севастополе была диверсией. Нападение было совершенно с территории Крымского полуострова, заявил «Ленте.ру» член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он обвинил в этом Украину и заверил, что действия не останутся без ответа России.
Это можно расценивать как диверсию, причем [совершенную] из Крыма. Сейчас эти беспилотники сделать никаких проблем, если их даже террористы делают. Управлять должны были где-то недалеко от Севастополя
По мнению политика, акция было организована разведывательными структурами и Вооруженными силами Украины (ВСУ).
«Это было желание сорвать праздничные мероприятия, но цели не достигли. Они пытаются вдохнуть какие-то дополнительные силы в ВСУ, повысить их боевой дух. Но это будет кратковременно. Они не запугают крымчан и не остановят военную операцию», — считает сенатор.
Они, по всей видимости, получат очень серьезный ответ на эту провокацию. Это дело нашего Министерства обороны. Я не думаю о каких-то дипломатических мерах. Ответ будет военный. Какой? Узнаем через некоторое время
Что известно об атаке?
31 июля Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об атаке на штаб Черноморского флота.
«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник», — написал он.
В результате инцидента пострадали шесть человек, погибших нет, рассказал глава Севастополя.
В целях безопасности были отменены все праздничные мероприятия, приуроченные ко дню Военно-морского флота (ВМФ). Местные власти решили не переносить их на другой день. Также в городе введен «желтый» (средний) уровень террористической опасности.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди также сообщила, что удар был нанесен с территории самого Севастополя. Она заявила, что организаторов ищут правоохранители.
«К вечеру они [злоумышленники] будут найдены», — высказалась член верхней палаты российского парламента и добавила, что все причастные к произошедшему будут наказаны. Она подчеркнула, что инцидент расценивается Москвой как теракт.