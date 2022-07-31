В России пообещали ответ на атаку беспилотника в Севастополе

Сенатор Цеков заявил, что Россия ответит Украине на атаку беспилотника в Севастополе

Атака на штаб Черноморского флота в Севастополе была диверсией. Нападение было совершенно с территории Крымского полуострова, заявил «Ленте.ру» член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он обвинил в этом Украину и заверил, что действия не останутся без ответа России.

Это можно расценивать как диверсию, причем [совершенную] из Крыма. Сейчас эти беспилотники сделать никаких проблем, если их даже террористы делают. Управлять должны были где-то недалеко от Севастополя Сергей Цеков сенатор от Крыма

По мнению политика, акция было организована разведывательными структурами и Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Это было желание сорвать праздничные мероприятия, но цели не достигли. Они пытаются вдохнуть какие-то дополнительные силы в ВСУ, повысить их боевой дух. Но это будет кратковременно. Они не запугают крымчан и не остановят военную операцию», — считает сенатор.

Они, по всей видимости, получат очень серьезный ответ на эту провокацию. Это дело нашего Министерства обороны. Я не думаю о каких-то дипломатических мерах. Ответ будет военный. Какой? Узнаем через некоторое время Сергей Цеков сенатор от Крыма

Что известно об атаке?

31 июля Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об атаке на штаб Черноморского флота.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник», — написал он.

В результате инцидента пострадали шесть человек, погибших нет, рассказал глава Севастополя.

В целях безопасности были отменены все праздничные мероприятия, приуроченные ко дню Военно-морского флота (ВМФ). Местные власти решили не переносить их на другой день. Также в городе введен «желтый» (средний) уровень террористической опасности.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди также сообщила, что удар был нанесен с территории самого Севастополя. Она заявила, что организаторов ищут правоохранители.

«К вечеру они [злоумышленники] будут найдены», — высказалась член верхней палаты российского парламента и добавила, что все причастные к произошедшему будут наказаны. Она подчеркнула, что инцидент расценивается Москвой как теракт.