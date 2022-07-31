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В России отказ Пелоси от визита на Тайвань сочли моральной победой Китая

Сенатор Алексей Пушков счел отказ Пелоси от визита на Тайвань моральной победой Китая

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Отказ спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси от визита на Тайвань стал моральной победой Китая. Таким мнением поделился член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что Пелоси отказалась от поездки «от греха подальше». «Как мы и прогнозировали, США — при всей их устрашающей либерально-демократической риторике и склонности к провокациям — показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт», — счел сенатор.

Возможный визит Пелоси на Тайвань широко обсуждался в последние дни. Как сообщалось, Белый дом пытался отговорить ее от поездки на остров, опасаясь жесткой реакции Пекина. Впрочем, сама политик до последнего отказывалась сказать точно, поедет ли она или нет.

Спецборт ВВС США с Пелоси вылетел из Мэриленда накануне, 30 июля, и, остановившись на дозаправку в Гонолулу, продолжил полет в сторону Азии. В заявлении, опубликованном в Twitter, спикер сообщила, что делегация под ее руководством посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию — Тайвань в программе ее азиатского турне, таким образом, не был упомянут.

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Виктория Кондратьева
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