В Госдуме оценили призыв Зеленского об эвакуации с территории ДНР

Депутат Шеремет счел уловкой призыв Киева об эвакуации с подконтрольной ему территории ДНР

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет оценил призыв президента Украины Владимира Зеленского к населению об эвакуации с подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Он счел подобное заявление уловкой, передает РИА Новости.

«Киевские политические проходимцы задумали очередную уловку. Они сначала выманят население из Донбасса, создав невыносимые условия для жизни, а потом этими же людьми будут прикрываться, отправляя их на передовую», — полагает парламентарий.

Шеремет добавил, что Россия не оставит жителей ДНР один на один с их сложностями и восстановит снабжение газом и электроэнергией всех пострадавших районов.

Ранее 31 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан эвакуироваться из подконтрольной Киеву части территории Донецкой народной республики (ДНР), особенно из зон активных боевых действий. Глава государства заявил о необходимости начать обязательную эвакуацию как можно раньше, особенно семьям с детьми.

