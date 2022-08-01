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Сестра Бузовой пожаловалась на слишком дорогую аренду

Анна Бузова пожаловалась на слишком дорогую аренду домов в летний сезон в Подмосковье

Фото: @annabuzova

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна пожаловалась на слишком дорогую аренду загородных домов в Подмосковье в летний сезон. Своими мыслями с подписчиками предприниматель и блогер поделилась в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова собиралась снять дом для мероприятия в рамках одного из своих проектов и была неприятно удивлена ценами на подходящие варианты, которые начинались от 50 тысяч рублей за несколько часов аренды. «Пока мы искали дом с моей помощницей, я поняла, что нужно строить дом, в ближайшем Подмосковье желательно. Потому что стоимость аренды летом просто какая-то космическая!» — воскликнула звезда.

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Предприниматель в шутку предложила своим подписчикам «бизнес-идею» — построить несколько домов и после этого сдавать их в аренду. «Строите пять-шесть домов, сдаете — и улетаете на свой остров», — подытожила она.

В июле Анна Бузова пожаловалась подписчикам на ошибку рабочего, сделавшего неверные замеры перед установкой кондиционера в комнату. В результате при установке желаемая модель черного цвета с матовым покрытием не поместилась на нужное место.

Полина Кислицына
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