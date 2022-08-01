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Косметолог назвала несовместимые с отдыхом на пляже процедуры

Косметолог Розинская заявила, что после введения филлеров нельзя загорать

Фото: Unsplash

Людям, увлекающимся такими инъекционными процедурами, как введение филлеров, препаратов ботулотоксина и биоревитализация, нельзя загорать, заявила косметолог-дерматолог Светлана Розинская. О том, почему эти процедуры несовместимы с отдыхом на пляже, она рассказала «Газете.Ru».

Косметолог предупредила, что минимум за две недели до планируемого пляжного отдыха следует отказаться от инъекций, иначе под лучами солнца человек рискует получить пигментацию на коже. Инъекционные процедуры относятся к так называемым травмирующим косметологическим методикам, и после них всегда нужно использовать солнцезащитные средства, добавила Розинская.

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По словам косметолога, особую предосторожность в солнечные дни стоит соблюдать тем, кто недавно перенес шлифовку кожи или микроигольчатый RF-лифтинг. В этом случае пользоваться защитными средствами придется минимум месяц. «Обязательно использовать солнцезащитные средства с фильтром SPF 50, а также закрывать лицо головными уборами и держать лицо максимально в тени», — посоветовала Розинская.

Ранее дерматолог Галина Циммерман перечислила признаки старения кожи. По ее словам, главные из них — темные круги под глазами и изменение цвета лица.

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Вера Владзиевская
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