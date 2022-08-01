Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Военкор допустил работу диверсионных групп в Крыму после атаки в Севастополе

Военкор Леонков заявил, что БПЛА для атаки в Севастополе был запущен с малого расстояния

Фото: Pixabay

Военный корреспондент Алексей Леонков в беседе с «Украина.ру» прокомментировал атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на штаб Черноморского флота в Севастополе. Он допустил, что в Крыму могут работать диверсионные группы.

«Это могут быть сочувствующие Украине. Оперативники ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые тоже готовили теракты. Это тоже нужно квалифицировать как теракт, подготовленной группой лиц», — указал военкор.

По его словам, беспилотник был запущен с малого расстояния, он был такого размера, чтобы его не заметила система противовоздушной обороны.

Материалы по теме:
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022
«Грянул выстрел, все разворотило» Десятки домов пострадали в Белгороде от обстрела со стороны Украины. Погибли трое
«Грянул выстрел, все разворотило»Десятки домов пострадали в Белгороде от обстрела со стороны Украины. Погибли трое
3 июля 2022

Леонков также ответил на вопрос, не проще ли было ударить по штабу из системы залпового огня HIMARS или «Точкой-У». По его словам, вопрос заключается в расстоянии, «добить» этими ракетами до Севастополя невозможно, более того, их полет через территорию, где стоят российские комплексы ПВО, привел бы к ответным ударам по пусковым установкам.

Военкор оценил вероятность наступления Вооруженных сил Украины на Херсон. Он отметил, что попытки атак на открытой местности заканчиваются неудачно, украинским военным нужна мощная артиллерийская подготовка и скрытное размещение бронетехники и войск, чего сейчас они сделать не могут.

31 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на штаб Черноморского флота. «Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского Флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник», — написал он.

В результате инцидента пострадали шесть человек, погибших нет, рассказал глава города. В целях безопасности были отменены все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского Флота. Местные власти решили не переносить их на другой день. Также в городе введен «желтый» (средний) уровень террористической опасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться при угрозе стабильности в Косово
Блогерша сделала дорогой маникюр в салоне и осталась с «собачьими когтями»
Военкор допустил работу диверсионных групп в Крыму после атаки в Севастополе
На новом колесе обозрения в Москве убрали открытые кабинки
Армия США заказала дополнительную партию гаубиц «Паладин»
Литва отказалась выдавать визы для отдыха больных детей из Белоруссии
Президент Сербии прибыл в Генштаб
Названа самая полезная поза для сна
Президент Сербии заявил о подготовке операции армией Косово
В Сербии сообщили о переброске сил полиции из Приштины на север Косово
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.