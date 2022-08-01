Военкор допустил работу диверсионных групп в Крыму после атаки в Севастополе

Военкор Леонков заявил, что БПЛА для атаки в Севастополе был запущен с малого расстояния

Военный корреспондент Алексей Леонков в беседе с «Украина.ру» прокомментировал атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на штаб Черноморского флота в Севастополе. Он допустил, что в Крыму могут работать диверсионные группы.

«Это могут быть сочувствующие Украине. Оперативники ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые тоже готовили теракты. Это тоже нужно квалифицировать как теракт, подготовленной группой лиц», — указал военкор.

По его словам, беспилотник был запущен с малого расстояния, он был такого размера, чтобы его не заметила система противовоздушной обороны.

Леонков также ответил на вопрос, не проще ли было ударить по штабу из системы залпового огня HIMARS или «Точкой-У». По его словам, вопрос заключается в расстоянии, «добить» этими ракетами до Севастополя невозможно, более того, их полет через территорию, где стоят российские комплексы ПВО, привел бы к ответным ударам по пусковым установкам.

Военкор оценил вероятность наступления Вооруженных сил Украины на Херсон. Он отметил, что попытки атак на открытой местности заканчиваются неудачно, украинским военным нужна мощная артиллерийская подготовка и скрытное размещение бронетехники и войск, чего сейчас они сделать не могут.

31 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на штаб Черноморского флота. «Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского Флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник», — написал он.

В результате инцидента пострадали шесть человек, погибших нет, рассказал глава города. В целях безопасности были отменены все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского Флота. Местные власти решили не переносить их на другой день. Также в городе введен «желтый» (средний) уровень террористической опасности.

