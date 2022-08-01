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ЕС прокомментировал решение Косово отложить введение ограничений на въезд

Боррель заявил, что ЕС приветствует решение Косово отложить введение ограничений на въезд
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) приветствует решение непризнанного Косово отложить на сентябрь введение запрета на въезд с сербскими номерами и документами, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Политик надеется, что все баррикады на дорогах в скором времени будут разобраны. «Приветствуем решение Косово отложить принятие мер на 1 сентября», — прокомментировал он.

Власти самопровозглашенной республики Косово ответили на призыв Вашингтона и отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа и вызвал обострение на севере края.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил министерство иностранных дел России за поддержку при обострении ситуации в Косово.

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Марина Совина
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