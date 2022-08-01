ЕС прокомментировал решение Косово отложить введение ограничений на въезд

Боррель заявил, что ЕС приветствует решение Косово отложить введение ограничений на въезд

Европейский союз (ЕС) приветствует решение непризнанного Косово отложить на сентябрь введение запрета на въезд с сербскими номерами и документами, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Политик надеется, что все баррикады на дорогах в скором времени будут разобраны. «Приветствуем решение Косово отложить принятие мер на 1 сентября», — прокомментировал он.

Власти самопровозглашенной республики Косово ответили на призыв Вашингтона и отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа и вызвал обострение на севере края.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил министерство иностранных дел России за поддержку при обострении ситуации в Косово.