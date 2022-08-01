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Вучич поблагодарил Россию за поддержку по ситуации в Косово

Президент Сербии Вучич поблагодарил МИД России за поддержку при обострении в Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Министерство иностранных дел России за поддержку при обострении ситуации в Косово. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала TV Pink.

«Особенно хочу поблагодарить, всегда забываем, потому что это само собой подразумевается и для нас и для них, представителей МИД РФ, которые точно заметили то, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», — сказал сербский лидер.

Вучич также поблагодарил верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Жозепа Блоррель и других представителей политического блока за корректную реакцию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Приштину и стоящих за ней США и ЕС прекратить провокации и соблюдать права сербов в Косово. Она также назвала решение Приштины с 1 августа применять правила о принудительной замене личных документов сербов шагом к их изгнанию из Косова.

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Марина Совина
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