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Спорт

Гандболист сборной России попался на кокаине

Гандболиста сборной России Дмитрия Киселева дисквалифицировали за употребление кокаина

Фото: Jozo Cabraja / kolektiff / Globallookpress.com

Российского гандболиста Дмитрия Киселева дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства.

Как сообщает РИА Новости, положительная допинг-проба игрока выявлена после ответного полуфинального матча плей-офф чемпионата России с «Пермскими медведями», который состоялся в Москве 14 мая. В ней были обнаружены следы кокаина.

27-летний гандболист ЦСКА отстранен на три месяца и не имеет права на тренировки в клубе. Спортсмен сможет вернуться к выступлениям в сентябре.

Киселев известен по выступлениям за «Чеховских медведей» и македонский «Вардар». В составе российской команды он дважды выигрывал Кубок России и один раз завоевал Суперкубок страны. Вместе с македонским клубом он одержал победу в Лиге чемпионов. В составе национальной команды Киселев трижды принимал участие в чемпионатах мира.

Николай Костюков
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