Гандболист сборной России попался на кокаине
Российского гандболиста Дмитрия Киселева дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства.
Как сообщает РИА Новости, положительная допинг-проба игрока выявлена после ответного полуфинального матча плей-офф чемпионата России с «Пермскими медведями», который состоялся в Москве 14 мая. В ней были обнаружены следы кокаина.
27-летний гандболист ЦСКА отстранен на три месяца и не имеет права на тренировки в клубе. Спортсмен сможет вернуться к выступлениям в сентябре.
Киселев известен по выступлениям за «Чеховских медведей» и македонский «Вардар». В составе российской команды он дважды выигрывал Кубок России и один раз завоевал Суперкубок страны. Вместе с македонским клубом он одержал победу в Лиге чемпионов. В составе национальной команды Киселев трижды принимал участие в чемпионатах мира.