Гандболист сборной России попался на кокаине

Гандболиста сборной России Дмитрия Киселева дисквалифицировали за употребление кокаина

Российского гандболиста Дмитрия Киселева дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства.

Как сообщает РИА Новости, положительная допинг-проба игрока выявлена после ответного полуфинального матча плей-офф чемпионата России с «Пермскими медведями», который состоялся в Москве 14 мая. В ней были обнаружены следы кокаина.

27-летний гандболист ЦСКА отстранен на три месяца и не имеет права на тренировки в клубе. Спортсмен сможет вернуться к выступлениям в сентябре.

Киселев известен по выступлениям за «Чеховских медведей» и македонский «Вардар». В составе российской команды он дважды выигрывал Кубок России и один раз завоевал Суперкубок страны. Вместе с македонским клубом он одержал победу в Лиге чемпионов. В составе национальной команды Киселев трижды принимал участие в чемпионатах мира.