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В Испании назвали незаконным провозглашение независимости Косово

Премьер Испании Санчес: провозглашение независимости Косово нарушает международное право

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что провозглашение в одностороннем порядке независимости Косово от Сербии в 2008 году является нарушением международного права. Его слова приводит Kosovo Online.

Отмечается, что глава испанского правительства совершает турне по Балканам. В ходе рабочего визита в Албанию он встретился с премьером страны Эди Рамой, после чего они провели совместную пресс-конференцию.

«Одностороннее провозглашение независимости, это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо — при всем уважении, которое мы испытываем к албанскому народу», — сказал испанский премьер.

В то же время Санчес подчеркнул, что подобные заявления не означают, что Испания не поддерживает диалог с Приштиной ради сближения с Евросоюзом (ЕС).

Обострение на границе Сербии и Косово произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.

На следующий день президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение было принято после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.

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Варвара Кошечкина
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