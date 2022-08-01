Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Рубин
Сегодня
20:00 (Мск)
Уфа
Первая лига|3-й тур
Магдебург
Сегодня
21:46 (Мск)
Айнтрахт Ф
Кубок Германии|1-й раунд
Юнион
Завтра
21:45 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Монако
Завтра
21:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

«Барселона» начнет работать над возвращением Месси

Руководство «Барселоны» начнет работу по возвращению нападающего Лионеля Месси

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Руководство «Барселоны» намерено начать работу над возвращением аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Фабрицио Романо в YouTube.

Сине-гранатовые попытаются договориться с Месси летом 2023-го. Отмечается, что контакт с форвардом поддерживает нынешний главный тренер Хави Эрнандес, который знаком с аргентинцем по совместным выступлениям за клуб.

В «Барселоне» намерены в ближайшие месяцы наладить связи с окружением 35-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен». Прямых переговоров до лета 2023-го не планируется. Отмечается, что футболист не намерен обсуждать вопросы продолжения карьеры до чемпионата мира в Катаре.

25 июля стало известно, что Хави попросил руководство сине-гранатовых вернуть в состав команды Месси. Наставник предложил пригласить аргентинца после того, как у него истечет контракт с ПСЖ, который рассчитан до 2023-го.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Контракт с французской командой рассчитан до 2023 года. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал на протяжении всей карьеры. В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением
Наташа Королева ответила на слухи о своей эмиграции в США
США разработали план по возвращению к ядерной сделке с Ираном
Украина получила первый транш кредита от ЕС
Российские полицейские задержали рецидивиста за изнасилование спящей девушки
Женщина избила вооруженного грабителя полотенцем
«Барселона» начнет работать над возвращением Месси
Раскрыты новые подробности госпитализации Чубайса
Предсказано будущее российского рынка жилья
Сенатор оценил вероятность нового нападения НАТО на Сербию из-за Косова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.