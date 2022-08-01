«Барселона» начнет работать над возвращением Месси

Руководство «Барселоны» начнет работу по возвращению нападающего Лионеля Месси

Руководство «Барселоны» намерено начать работу над возвращением аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Фабрицио Романо в YouTube.

Сине-гранатовые попытаются договориться с Месси летом 2023-го. Отмечается, что контакт с форвардом поддерживает нынешний главный тренер Хави Эрнандес, который знаком с аргентинцем по совместным выступлениям за клуб.

В «Барселоне» намерены в ближайшие месяцы наладить связи с окружением 35-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен». Прямых переговоров до лета 2023-го не планируется. Отмечается, что футболист не намерен обсуждать вопросы продолжения карьеры до чемпионата мира в Катаре.

25 июля стало известно, что Хави попросил руководство сине-гранатовых вернуть в состав команды Месси. Наставник предложил пригласить аргентинца после того, как у него истечет контракт с ПСЖ, который рассчитан до 2023-го.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Контракт с французской командой рассчитан до 2023 года. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал на протяжении всей карьеры. В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.