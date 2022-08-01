Стало известно точное местонахождение госпитализированного Чубайса

Ansa: экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс находится в больнице города Ольбия на Сардинии

Экс-глава «Роснано» и бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс находится в больнице города Ольбия на Сардинии. Его точное местонахождение стало известно итальянскому агентству Ansa.

Отмечается, что угрозы жизни госпитализированного политика нет, медики ожидают результаты анализов, отправленных в лабораторию.

Также агентство сообщает, что полиция не проводила обследование дома, где находился Чубайс, несмотря на то, что ранее сообщалось о ее проверке специалистами в костюмах химической защиты.

Ранее информировалось, что Анатолию Чубайсу стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии.

Чубайс попал в реанимацию 31 июля с диагнозом «синдром Гийена — Барре». Его супруга Авдотья Смирнова сообщила, что политику внезапно стало плохо, «начали отниматься руки и ноги».