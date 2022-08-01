Россияне в ночь с 12 на 13 августа увидят метеорный поток

ТАСС: в ночь с 12 на 13 августа жители северного полушария увидят метеорный поток Персеиды

Россияне увидят крупный метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге Николая Железнова.

Астрономическое явление смогут наблюдать все жители северного полушария. В этот раз поток совпадает с полнолунием, поэтому разглядывать его следует в рассветные часы, когда свет от спутника не будет мешать. При поиске звездопада эксперт посоветовал ориентироваться на созвездие Кассиопеи.

В марте 2022 года жители Уфы и окружающих ее поселений наблюдали, как в атмосфере Земли сгорел метеорит. Это событие зафиксировали на камеру телекоммуникационного оператора связи «Уфанет».

