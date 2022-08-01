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Россияне в ночь с 12 на 13 августа увидят метеорный поток

ТАСС: в ночь с 12 на 13 августа жители северного полушария увидят метеорный поток Персеиды

Фото: PiConsti / Wikimedia

Россияне увидят крупный метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге Николая Железнова.

Астрономическое явление смогут наблюдать все жители северного полушария. В этот раз поток совпадает с полнолунием, поэтому разглядывать его следует в рассветные часы, когда свет от спутника не будет мешать. При поиске звездопада эксперт посоветовал ориентироваться на созвездие Кассиопеи.

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Елена Апазиди
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