Сенатор оценил вероятность нового нападения НАТО на Сербию из-за Косова

Сенатор Джабаров оценил вероятность нового нападения НАТО на Сербию из-за Косова

Новое нападение НАТО на Сербию из-за обострения в самопровозглашенном Косове вряд ли случится. Вероятность такого развития событий оценил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщают «Известия».

«Я думаю, что второго разгрома Белграда не получится у них. Слишком свежи в памяти прежние преступления против Белграда», — заявил он, отметив, что блок НАТО до сих пор «не смыл со своего мундира» позор бомбардировок Сербии 1999 года.

По словам сенатора, Североатлантический альянс чувствует себя мировым жандармом, «а им не место в мировой истории». Джабаров также уверен, что Россия и Китай не допустят нового вмешательства НАТО в дела Сербии в отношении Косово.

В ночь на 1 августа в Сербии сообщили, что полицейские спецподразделения непризнанной республики Косово выдвинулись из Приштины к границе с Сербией. В ответ на это сербы построили баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение власти приняли после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.