Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сенатор оценил вероятность нового нападения НАТО на Сербию из-за Косова

Сенатор Джабаров оценил вероятность нового нападения НАТО на Сербию из-за Косова

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Новое нападение НАТО на Сербию из-за обострения в самопровозглашенном Косове вряд ли случится. Вероятность такого развития событий оценил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщают «Известия».

«Я думаю, что второго разгрома Белграда не получится у них. Слишком свежи в памяти прежние преступления против Белграда», — заявил он, отметив, что блок НАТО до сих пор «не смыл со своего мундира» позор бомбардировок Сербии 1999 года.

По словам сенатора, Североатлантический альянс чувствует себя мировым жандармом, «а им не место в мировой истории». Джабаров также уверен, что Россия и Китай не допустят нового вмешательства НАТО в дела Сербии в отношении Косово.

В ночь на 1 августа в Сербии сообщили, что полицейские спецподразделения непризнанной республики Косово выдвинулись из Приштины к границе с Сербией. В ответ на это сербы построили баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение власти приняли после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением
Раскрыты новые подробности госпитализации Чубайса
Предсказано будущее российского рынка жилья
Блогерша раскрыла простой способ удалить пятна от кофе с одежды
Сенатор оценил вероятность нового нападения НАТО на Сербию из-за Косова
Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы
Украина получила немецкие РСЗО Mars 2
Названы особенности гиперзвуковой ракеты BrahMos-II
Стало известно о высокой вероятности визита Пелоси на Тайвань
Массовая потасовка в аэропорту Европы из-за чемоданов попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.