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Одна из самых безопасных стран мира открыла границы для россиян

С 1 августа Новая Зеландия открыла границы для привитых туристов с действующими визами

Фото: Ömer Faruk Bekdemir / Unsplash

Новая Зеландия, неоднократно признававшаяся одной из самых безопасных для путешествий локаций мира, открыла границы для вакцинированных от COVID-19 иностранных граждан, в том числе россиян. Информация об этом появилась на сайте миграционной службы страны.

Согласно новым санитарным протоколам, въезд в Новую Зеландию с 1 августа разрешен привитым туристам, у которых есть действующие визы.

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Среди разрешенных вакцин — препараты, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-H», «КовиВак» и другие.

Ранее сообщалось, что путешественница из Австралии едва не погибла в Новой Зеландии после падения в геотермальную воронку, которая внезапно возникла посреди дороги. Во время прогулки по пешеходной дорожке в популярной курортной деревне Вакареварева женщина провалилась в воронку шириной два метра.

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Валентина Процкова
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