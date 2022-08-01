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В Совфеде ответили потребовавшему вернуть имущество СССР послу Украины

Сенатор Пушков назвал странным требование посла Украины Пристайко вернуть имущество СССР

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Требование посла Украины Вадима Пристайко, чтобы Москва вернула Киеву часть имущества СССР, находящегося за рубежом, является странным и нелогичным. Так заявление украинского политика прокомментировал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Странное и нелогичное требование Киева. Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от 104 миллиардов долларов, которые мы оплатили как долг СССР», — возмутился член Совфеда.

Также Пушков подчеркнул, что украинские власти привыкли требовать так, будто им все должны.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев требует от Москвы вернуть хотя бы треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Киеву перед тем, как ставить такой вопрос, следует оплатить треть долгов Советского Союза.

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Никита Абрамов
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