В Совфеде ответили потребовавшему вернуть имущество СССР послу Украины

Сенатор Пушков назвал странным требование посла Украины Пристайко вернуть имущество СССР

Требование посла Украины Вадима Пристайко, чтобы Москва вернула Киеву часть имущества СССР, находящегося за рубежом, является странным и нелогичным. Так заявление украинского политика прокомментировал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Странное и нелогичное требование Киева. Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от 104 миллиардов долларов, которые мы оплатили как долг СССР», — возмутился член Совфеда.

Также Пушков подчеркнул, что украинские власти привыкли требовать так, будто им все должны.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев требует от Москвы вернуть хотя бы треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Киеву перед тем, как ставить такой вопрос, следует оплатить треть долгов Советского Союза.