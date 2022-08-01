Мосгорсуд признал законным ужесточение наказания Соболь

Мосгорсуд признал законным ужесточение наказания Любови Соболь по «санитарному делу»

Московский городской суд признал законным замену полутора лет ограничения свободы на реальный срок с отбыванием в колонии общего режима бывшему юристу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любови Соболь (признана в России СМИ-иноагентом), осужденной по «санитарному делу». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и ужесточил наказание Соболь. Ей предстоит провести в местах лишения свободы пять месяцев и 26 дней.

3 августа 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил экс-юриста к ограничению свободы на 1,5 года за нарушение санитарных норм во время несанкционированной акции, прошедшей в столице в январе. В приговоре указывался запрет покидать место жительства с 22:00 до 06:00, менять его без уведомления контролирующих органов, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Московского региона. После оглашения приговора Соболь уехала из России и была объявлена в розыск.

Кроме «санитарного дела» Соболь также была приговорена к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужое жилище. Ей был назначен испытательный срок, после чего по ходатайству условное наказание заменили на реальные исправительные работы.