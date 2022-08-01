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На Украине осудят священника за поддержку спецоперации

Нацполиция Украины сообщила, что священнику грозит до пяти лет тюрьмы за поддержку СВО

Фото: Nacho Doce / Reuters

Священнослужителя из Сумской области будут судить за поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

В сообщении ведомства говорится, что в течение марта 2022 года в одном из сел Конотопского района 37-летний священник, сторонник «русского мира», продвигал «вражескую» идеологию и оправдывал конфликт на Украине. Помимо этого, его обвиняют в помощи российской армии: он передавал материальные ресурсы, заявили в Нацполиции.

Обвиняемому грозит тюремный срок до пяти лет. «Досудебное расследование завершено, обвинительный акт руководству прокуратуры Сумской областной прокуратуры направлен в суд», — сказано в публикации ведомства.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что живущие в стране россияне с двойным гражданством, которые поддерживают спецоперацию на Украине, могут быть лишены латвийского паспорта. По его словам, невозможно иметь нейтральную позицию относительно военного конфликта.

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Алевтина Запольская
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