На Украине осудят священника за поддержку спецоперации
Священнослужителя из Сумской области будут судить за поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).
В сообщении ведомства говорится, что в течение марта 2022 года в одном из сел Конотопского района 37-летний священник, сторонник «русского мира», продвигал «вражескую» идеологию и оправдывал конфликт на Украине. Помимо этого, его обвиняют в помощи российской армии: он передавал материальные ресурсы, заявили в Нацполиции.
Обвиняемому грозит тюремный срок до пяти лет. «Досудебное расследование завершено, обвинительный акт руководству прокуратуры Сумской областной прокуратуры направлен в суд», — сказано в публикации ведомства.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что живущие в стране россияне с двойным гражданством, которые поддерживают спецоперацию на Украине, могут быть лишены латвийского паспорта. По его словам, невозможно иметь нейтральную позицию относительно военного конфликта.