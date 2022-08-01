На Украине осудят священника за поддержку спецоперации

Нацполиция Украины сообщила, что священнику грозит до пяти лет тюрьмы за поддержку СВО

Священнослужителя из Сумской области будут судить за поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

В сообщении ведомства говорится, что в течение марта 2022 года в одном из сел Конотопского района 37-летний священник, сторонник «русского мира», продвигал «вражескую» идеологию и оправдывал конфликт на Украине. Помимо этого, его обвиняют в помощи российской армии: он передавал материальные ресурсы, заявили в Нацполиции.

Обвиняемому грозит тюремный срок до пяти лет. «Досудебное расследование завершено, обвинительный акт руководству прокуратуры Сумской областной прокуратуры направлен в суд», — сказано в публикации ведомства.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что живущие в стране россияне с двойным гражданством, которые поддерживают спецоперацию на Украине, могут быть лишены латвийского паспорта. По его словам, невозможно иметь нейтральную позицию относительно военного конфликта.