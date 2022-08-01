Володин назвал цель США в обострении ситуации в Косово

Спикер ГД Володин счел, что США через конфликт в Косове хотят ослабить отдельные страны

США через конфликт в непризнанной республике Косово хотят ослабить отдельные страны. Такую цель в обострении ситуации назвал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По его мнению, Вашингтон виноват в конфликте между Сербией и Косово. «Цель очевидна — ослабление отдельных стран, которые позволяют себе высказывать независимую позицию. Методы прежние. Ничего нового», — сказал спикер Госдумы. Володин также подчеркнул, что США не изменили своим методам и стремятся подтолкнуть государства к военным конфликтам.

Ранее сенатор Совфеда Владимир Джабаров оценил вероятность нового нападения НАТО на Сербию из-за Косова. Он отметил, что Североатлантический альянс чувствует себя мировым жандармом, «а им не место в мировой истории».

В ночь на 1 августа в Сербии сообщили, что полицейские спецподразделения непризнанной республики Косово выдвинулись из Приштины к границе с Сербией. В ответ на это сербы построили баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение власти приняли после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.