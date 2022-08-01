Морпех ВСУ Волына прокомментировал гибель пленных украинцев в Еленовке

Морпех ВСУ Волынский: удар по Еленовке повлияет на психику украинских пленных

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной Волына), находящийся в плену в ДНР, прокомментировал гибель украинских пленных в колонии в Еленовке. Его слова приводит журналист Андрей Руденко в своем Telegram.

Волына назвал произошедшее очень страшной трагедией. «Был виден желтый свет, разрыв. Мы слышали крики. Все в шоке, в бараке сейчас тишина», — рассказал морпех.

По его словам, эта ситуация повлияет на психику тех, кто находится в плену, и на тех, кто может попасть в плен в дальнейшем. Кроме того, страх появился и у родных военнопленных, так как пока им достоверно неизвестно, кто именно погиб в колонии.

«Люди прошли через ад, ждут дома и долгожданной свободы, и на финишной прямой происходит такая трагедия. Кто виноват, я не могу сказать», — пояснил Волынский.

В ночь на 29 июля был нанесен ракетный удар по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные. Минобороны России заявило о гибели 50 человек. По версии ведомства, удар был нанесен Вооруженными силами Украины с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.