Пелоси угостят «курицей демократии» на Тайване

На Тайване устроят угощения «курицей демократии» в честь визита Пелоси

В Тайбэе, куда приземлился борт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, готовятся к акции по поводу визита американского политика на остров. Об этом пишет The Washington Post.

Негативно настроенные местные жители сообщили о планах устроить протесты возле гостиницы, где, предположительно, остановится Пелоси. Другие же вызвались показать свою поддержку и солидарность с действиями спикера и решили угостить ее и всех желающих традиционной тайваньской закуской — жареной курицей. Директор по международным делам партии «Новая сила» Джерри Лю назвал угощение «курицей демократии».

«Даже сталкиваясь с угрозами со стороны Коммунистической партии Китая, Пелоси по-прежнему демонстрирует твердую волю к защите универсальных ценностей демократии и прав человека, что я очень ценю и чем восхищаюсь», — заявил Лю.

Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Суньшан в Тайбэе 2 августа около 17:42 по московскому времени. В своем заявлении спикер палаты представителей назвала визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

Ранее МИД Китая решительно осудил визит Пелоси на Тайвань. В МИД заявили, что прибытие Пелоси на Тайвань нарушает Принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике. Пекин призвал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.