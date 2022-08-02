Три мирных жителя подорвались на мине «Лепесток» в Донецке

Штаб теробороны ДНР: три мирных жителя подорвались на мине «Лепесток» в Донецке

Три мирных жителя, в том числе подросток 2005 года рождения, подорвались на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

Ранее 2 августа сообщалось о подрыве семерых мирных жителей на мине «Лепесток» в ДНР.

Начиная с конца июля, ВСУ дистанционно минируют жилые кварталы Донецка минами ПФМ-1 «Лепесток». Кассетные снаряды разрываются над городом, а «лепестки» засыпают проезжую часть, тротуары, парки. ПФМ-1 крайне трудно заметить, что видно на кадрах из самой столицы ДНР.