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Оливейра обрадовался статусу аутсайдера перед поединком с Махачевым

Боец Оливейра заявил, что рад быть в статусе аутсайдера перед поединком с Махачевым
Чарльз Оливейра

Чарльз Оливейра. Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает MMA News.

Оливера выразил уверенность в своем превосходстве над соперником и добавил, что рад быть в статусе аутсайдера перед поединком. «Все заработают денег. Мне грустно, когда я фаворит и люди не могут заработать на моих боях», — заявил он.

16 июля стало известно, что Махачев и Оливейра подерутся за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. Бой возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби, который намечен на 22 октября.

Махачев одержал десять побед подряд в UFC. Россиянин неоднократно говорил о готовности драться за чемпионский титул.

Оливейра — бывший чемпион UFC. Его лишили пояса из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи, который он позже выиграл.

Дарья Коршунова
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