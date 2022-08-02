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В Совфеде прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

Сенатор Косачев о визите Пелоси на Тайвань: Китай имеет право защищать свой суверенитет

Фото: Ann Wang / Reuters

Китайская Народная Республика (КНР) имеет все законные основания для защиты суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе. Так прокомментировал визит на неподконтрольный Пекину остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости во вторник, 2 августа.

Он отметил, что с большим беспокойством наблюдает за ситуацией.

МИД Китая решительно осудил визит Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что ее прибытие на остров нарушает принцип одного Китая, а также обвинили США в нарушении суверенитета и территориальной целостности страны.

Ранее сообщалось, что самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. Американский спецборт сел в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени.

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Игорь Дмитров
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