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Кремль заявил о влиянии Запада на возможную ядерную сделку с Ираном

Песков заявил, что шаги Запада против России влияют на возможную ядерную сделку с Ираном

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Недружественные шаги Запада против России оказывают косвенное влияние на возможную ядерную сделку с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Россия хотела бы, чтобы иранская ядерная сделка возобновилась как можно быстрее. Однако «определенные новые реалии», связанные с действиями западных стран против России, «проецируются на некоторые положения возможной сделки», подчеркнул он.

При этом Песков добавил, что работа по возобновлению соглашения продолжается, и на повестке дня стоят несколько вопросов.

Ранее стало известно, что США вместе с союзниками разработали план по полному возвращению к ядерной сделке с Ираном. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. По его словам, продолжение работы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помешает иранским властям получить ядерное оружие.

В свою очередь, 1 августа глава ядерной программы Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что Тегеран имеет все необходимое для создания ядерного оружия, но не будет использовать для этого свои технические возможности.

19 июля президент Путин заявил, что при возобновлении иранской ядерной сделки участникам должны быть гарантированы равные права. Она также выступил за восстановление СВПД и подчеркнул, что стороны находятся в постоянном контакте.

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Константин Лысяков
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