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Зеленский уволил главного аналитика СБУ

Президент Украины Зеленский уволил главного аналитика СБУ Валентина Безверхого

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главного аналитика Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Безверхого, на посту его сменит Елена Яцкевич. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента республики.

«Уволить Безверхого Валентина Борисовича с должности начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины», — говорится в указе №546 от 1 августа 2022 года. Указом №547 на его место назначена Елена Яцкевич.

Ранее Зеленский уволил со своих должностей главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Вскоре на Украине рассказали подробности биографии нового главы ведомства Василия Малюка.

25 июля стало известно, что Федеральная служба безопасности России пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов военно-космических сил России. В тот же день Зеленский уволил командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

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Василий Мека
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