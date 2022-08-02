Балканист рассказал о распространенном Косовом мифе о Сербии

Балканист Энтина: после начала спецоперации РФ Косово запустило миф об угрожающих сербах

Стягивание военной техники со сторон Сербии и Косова — это ситуация, которая повторяется каждый год, поэтому ничего экстраординарного в ней нет. С другой стороны, в сложившихся геополитических условиях отношение к ней существенно изменилось. Так, Приштина в последние месяцы распространила миф об угрозах со стороны сербов, заявила в разговоре с «Лентой.ру» профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Поиск компромисса

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель пригласил лидера Сербии Александра Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти в Брюссель и призвал продолжить переговоры по решению взаимных проблем в регионе. По мнению Борреля, региональная напряженность между Белградом и Приштиной стала результатом отказа от дипломатических способов решения проблем за столом переговоров.

Шанс на то, что какой-то компромисс будет найден, существенно выше, чем шансы на военную эскалацию Екатерина Энтина балканист

«Потому что в сегодняшней европейской геополитике ситуация, когда сербы фактически находятся один на один со своими национальными проблемами, а это не только Косово, не располагает к проведению каких-либо силовых операций», — считает Энтина.

Профессор ВШЭ отметила, что каждая из сторон пытается максимизировать дивиденды, которые можно получить от сложившегося конфликта. «В первую очередь, конечно, это албанцы», — добавила она.

«В частности, Приштина с начала российской специальной военной операции на Украине и неприсоединения Белграда к санкциям в отношении России запустила миф о том, что Сербия представляет угрозу безопасности. Этот миф был охотно подхвачен рядом прозападных СМИ. И сейчас албанцы, педалируя якобы существующей угрозой безопасности со стороны сербов, пытаются максимально быстро подойти к всестороннему признанию независимости Косова, получению Приштиной места в международных организациях и, как вишенку на торте, получение кресла в Организации Объединенных Наций», — объяснила балканист.

Положение Белграда

Энтина рассказала, что для Белграда геополитическая ситуация складывается не самым приятным образом, хотя ранее его положение было выигрышным.

Белград в последние годы очень много выигрывал от своего сбалансированного международного положения Екатерина Энтина балканист

«С одной стороны, он, как и все остальные страны региона, стремился вступить в Евросоюз, а с другой — развивал активные экономические и политические отношения с Москвой, с Пекином, с Анкарой и начал планировать кампанию по развитию отношений со странами Северной Африки. А сейчас Белград оказался в шатком положении. Сегодняшняя ситуация вызывает напряженность из-за того, что сербский национальный и территориальный вопрос — это единственный нерешенный вопрос на Балканах», — поведала она.

Еще одним фактором, который меняет отношение к сегодняшнему обострению на границе — это настроение самих сербов, считает профессор ВШЭ.

«Серьезно эволюционировало общественное мнение в Сербии по вопросу того, как можно решить косовский вопрос. Если еще пару-тройку лет назад подавляющее большинство сербов не только понимало, но и говорило о том, что необходим какой-то компромисс с Приштиной, который дал бы возможность Сербии двигаться и в сторону Европейского Союза, и давал какие-то гарантии сербам в Косове и Метохии, то сегодня ситуация серьезно поменялась», — заявила Энтина.

Албанцы не выполнили ни одно из своих ключевых обязательств по соглашению нормализаций отношений с Белградом Екатерина Энтина балканист

«Второй момент: сербы видят и радуются возрождению России. И для них это такое эмоциональное желание восстановления справедливости, которое никак не может быть выражено в потери Косова и Метохии», — сообщила она.

Весь этот комплекс тяжелого исторического наследия изменившейся геополитики меняет отношение к самой ситуации, которая происходила вчера ночью, подытожила балканист.

Новое обострение

Новое обострение на границе Сербии и Косова произошло в ночь на 1 августа. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.

1 августа президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косове, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение было принято после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.