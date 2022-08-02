В Госдуме ответили высмеявшей Тутберидзе канадской олимпийской чемпионке

Депутат Свищев посоветовал канадским фигуристам тренироваться после критики Тутберидзе

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил канадской олимпийской чемпионке по фигурному катанию Меган Дюамель, высмеявшей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Меган понимает, что если россиян не будет, то у иностранных спортсменов появляется шанс. Пусть Меган не расстраивается. Я им советую просто тренироваться и еще раз тренироваться, а упрекать или подозревать кого-то — это точно не их дело», — заявил депутат. По его мнению, канадка завидует Тутберидзе.

31 июля Тутберидзе заявила, что не принимает решение Международного союза конькобежцев (ISU), который отстранил российских фигуристов. Она посчитала, что это противоречит основным принципам честного спорта.

В ответ на это Дюамель высмеяла Тутберидзе. По ее мнению, награды на Олимпийских играх 2022 года не были вручены из-за того, что тренер не следовала принципам fair play.

