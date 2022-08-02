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Мессенджеру Telegram пригрозили штрафом в России

Суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении Telegram из-за отказа удалять контент

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении популярного мессенджера Telegram из-за отказа удалять запрещенный в России контент. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в суде.

«В отношении Telegram Messenger Inc. в суд поступил протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 13.41 КОАП РФ («Неудаление информации, признанной в РФ запрещенной»)», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что судебное заседание по вопросу назначения штрафа пройдет 16 августа. Мессенджеру грозит штраф до 4 миллионов рублей.

Ранее за отказ удалить запрещенную на территории России информацию было оштрафовано онлайн-сообщество для писателей и читателей Wattpad. Сумма штрафа, назначенного сообществу, составила 1 миллион рублей.

Перед этим по той же причине оштрафовали на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia, поддерживающий инфраструктуру для работы онлайн-энциклопедии «Википедия». Уточнялось, что протокол в отношении фонда составили из-за отказа администраторов «Википедии» удалить статьи о дымном и бездымном порохе.

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Евгения Наумова
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