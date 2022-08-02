Лукашенко заявил о невозможности Сербии усидеть на трех стульях

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях, сообщает РИА Новости. По его словам, Белграду предстоит выбрать между Союзным государством России и Белоруссии, Европейским союзом и США.

«Надо разделять руководство и обычный народ. Станьте на мое место, как бы вы это все понимали. Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие. И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых», — сказал Лукашенко.

Обострение на границе Сербии и Косово произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.