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Создателя «Омбудсмена полиции» осудили на пять лет колонии

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова осудили на пять лет колонии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова осудили на пять лет колонии за вымогательство, незаконное распространение порнографических материалов и публичное оскорбление представителя власти. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 2 августа, сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Отмечается, что Воронцов лишен звания майора полиции и в течение 10 лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. По данным ведомства, в созданном им сообществе Воронцов публиковал записи, оскорбляющие сотрудника органов внутренних дел, являющегося представителем власти. В октябре 2017 года фигурант вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив деньги, Воронцов опубликовал их в одном из сообществ соцсети, которое администрировал. А в сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в соцсети интимные фотографии другого полицейского.

Ранее сообщалось, что Люблинский суд Москвы признал виновным создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова в вымогательстве, а также в изготовлении порнографии и оскорблении представителя власти.

До этого прокурор отказался от девяти обвинений в адрес Воронцова: восьми обвинений в оскорблении представителя власти и одного — в вымогательстве. В деле остались эпизоды, связанные с незаконным изготовлением порнографии и вымогательством денег у бывшего сотрудника отдела кадров полиции московского метро.

Воронцов длительное время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники министерства. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.

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Леонид Микуляк
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