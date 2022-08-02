Создателя «Омбудсмена полиции» осудили на пять лет колонии

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова осудили на пять лет колонии

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова осудили на пять лет колонии за вымогательство, незаконное распространение порнографических материалов и публичное оскорбление представителя власти. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 2 августа, сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Отмечается, что Воронцов лишен звания майора полиции и в течение 10 лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. По данным ведомства, в созданном им сообществе Воронцов публиковал записи, оскорбляющие сотрудника органов внутренних дел, являющегося представителем власти. В октябре 2017 года фигурант вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив деньги, Воронцов опубликовал их в одном из сообществ соцсети, которое администрировал. А в сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в соцсети интимные фотографии другого полицейского.

Ранее сообщалось, что Люблинский суд Москвы признал виновным создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова в вымогательстве, а также в изготовлении порнографии и оскорблении представителя власти.

До этого прокурор отказался от девяти обвинений в адрес Воронцова: восьми обвинений в оскорблении представителя власти и одного — в вымогательстве. В деле остались эпизоды, связанные с незаконным изготовлением порнографии и вымогательством денег у бывшего сотрудника отдела кадров полиции московского метро.

Воронцов длительное время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники министерства. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.