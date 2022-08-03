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Обманувших дольщиков на сотни миллионов рублей россиян арестовали

В Хабаровске арестовали россиян, которые обманули дольщиков на 341 миллион рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Хабаровске арестовали троих россиян, которые обманули дольщиков на несколько сотен миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте следственного комитета Хабаровского края.

По данным следствия, три жителя города решили организовать строительство жилого дома на улице Ленинградской с привлечением средств участников долевого строительства. Они заключили соглашения с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на сумму более чем в 341 миллион рублей. После злоумышленники перераспределили деньги на свои счета, которые не относились к строительству.

В итоге в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Двое злоумышленников находятся под стражей, третьему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. На данный момент следователи продолжают расследование, собирая доказательства преступления.

Ранее стало известно, что жительница Севастополя нашла необычный способ заработать на недвижимости. Женщина продала свой земельный участок двум разным людям и попала под суд. Общую сумму ущерба оценили в шесть миллионов рублей.

Нина Ташевская
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