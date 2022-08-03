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Осужденный за изнасилование хоккеист из США высказался о выступлениях в России

Совершивший изнасилование хоккеист Рид Буше заявил, что легко выбрал клуб КХЛ «Авангард»
Рид Буше

Рид Буше. Фото: Jeff Roberson / AP

Изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку американский хоккеист Рид Буше высказался о выступлениях в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Его слова приводит РИА Новости.

«Никаких проблем с тем, чтобы играть в КХЛ, я не вижу. Для меня было легко сделать выбор в пользу России», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики. Американец добавил, что доволен атмосферой среди одноклубников.

О подписании контракта с Буше стало известно 18 июня. Соглашение рассчитано на один сезон.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы. В итоге спортсмена приговорили к одному году тюрьмы условно в США.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина.

Анастасия Борисова
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