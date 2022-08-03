ООН понадеялась на увеличение экспорта продовольствия из России

ООН выразила заинтересованность в увеличении экспорта удобрений и продовольствия из России

В ООН выразили заинтересованность в увеличении экспорта удобрений и продовольствия из России и понадеялись, что интерес частного бизнеса к таким операциям восстановится. Такое заявление сделала генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, ее цитирует ТАСС.

«Мы хотели бы, чтобы в российские порты заходило больше судов для экспорта продовольствия и удобрений. Мы хотели бы увидеть, что представители частного сектора оценивают ситуацию сегодня иначе, чем до заключения соглашения, и видят условия для возобновления экспорта продовольствия и удобрений из России», — подчеркнули Гринспен.

Ранее крупнейший производитель удобрений на Ближнем Востоке, компания Fertiglobe, предупредил о сохраняющихся угрозах для мирового рынка. В компании считают, что ситуация останется напряженной, так как все больше европейских фирм, вероятно, сократят производство из-за роста цен на природный газ, который является ключевым сырьем. Исполнительный директор Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве также предупредила, что в мире может возникнуть новый продовольственный кризис из-за проблем с доступом к удобрениям.

Риски наступления мирового голода обострились на фоне украинского кризиса. Так, США ввели санкции на экспорт российского зерна, однако позже ослабили часть ограничений и разрешили некоторые транзакции, в том числе с удобрениями и транспортировкой сельскохозяйственных товаров. Кроме того, проблемы с поставками продовольствия возникли из-за заблокированного украинского зерна в портах Черного моря. Впоследствии ситуация отчасти нормализовалась, и 22 июля представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море.