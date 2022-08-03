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Футболисты АПЛ отказались преклонять колено перед каждым матчем

Футболисты Английской премьер-лиги заявили об отказе преклонять колено перед каждым матчем

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Капитаны клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) заявили об отказе преклонять колено перед каждым матчем чемпионата. Об этом сообщается на сайте турнира.

Капитаны пришли к такому решению по итогам встречи. В заявлении отмечается, что футболисты будут преклонять колено исключительно перед отдельными матчами чемпионата для того, чтобы подчеркнуть значимость акции.

«Мы продолжим демонстрировать солидарность во имя общего дела. Мы привержены искоренению расовых предрассудков и построению инклюзивного общества», — отметили капитаны.

Игроки АПЛ по-разному относились к необходимости поддерживать движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»). В частности, в сентябре 2021-го испанский футболист «Челси» Маркос Алонсо заявил, что не намерен преклонять колено, так как, по его мнению, этот жест в борьбе с расизмом стал терять силу.

Футболисты по всему миру преклоняют колено в рамках движения Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в мае 2020-го было связано с расистскими предубеждениями в обществе.

Николай Костюков
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