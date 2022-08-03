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У красного карлика Ross 508 обнаружили суперземлю рядом с обитаемой зоной

Телескоп Subaru обнаружил суперземлю рядом с обитаемой зоной красного карлика Ross 508

Изображение: Astrobiology Center

Первая экзопланета была обнаружена в рамках Стратегической программы Subaru с использованием инфракрасного спектрографа IRD на телескопе Subaru (IRD-SSP). Планета Ross 508b представляет собой суперземлю с массой примерно в четыре раза больше земной и расположена недалеко от обитаемой зоны. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Открытие стало возможным благодаря высокоточному инфракрасному спектрографу для 8-метровых телескопов, способному обнаруживать мельчайшие колебания в радиальной скорости звезд. Красные карлики, которые составляют три четверти звезд нашей галактики и существуют в большом количестве в окрестностях нашей Солнечной системы, очень тусклые в видимом свете из-за низкой температуры их поверхности — менее 4000 кельвинов. Предыдущие поиски планет с использованием спектрометров видимого света обнаружили только несколько планет вокруг очень близких красных карликов, таких как Проксима Центавра b.

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1 марта 2020

Стратегическая программа IRD Subaru (IRD-SSP) по поиску планет вокруг красных карликов позднего типа началась в 2019 году. Это первый систематический поиск планет вокруг красных карликов позднего типа и международный проект, в котором участвуют около 100 японских астрономов и исследователей из других стран.

Первая экзопланета, открытая IRD-SSP, расположена примерно в 37 световых годах от Земли и вращается вокруг красного карлика Ross 508b, масса которого составляет пятую часть массы Солнца. Чтобы подтвердить, что периодическое колебание Ross 508 действительно связано с планетой, астрономы определили несколько индикаторов звездной активности, которые могут давать ложноположительные результаты (например, изменение яркости), и показали, что период этих индикаторов резко отличается от наблюдаемого планетарного периода.

Минимальная масса Ross 508b в четыре раза больше массы Земли. Среднее расстояние от центральной звезды до планеты составляет 0,05 расстояния от Земли до Солнца, и она расположена на внутреннем краю обитаемой зоны. Интересно, что планета, скорее всего, будет иметь эллиптическую орбиту, и в этом случае она будет периодически переходить в обитаемую зону с периодом обращения около 11 дней.

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Александр Еникеев
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