В США 12-летняя девочка перегрызла веревки и сбежала от похитителя

Daily Mail: в Алабаме задержали похитителя детей после побега его 12-летней заложницы

В штате Алабама в США 12-летняя девочка сбежала от похитителя, который накачал ее алкоголем, привязал веревками к стулу и неделю держал в плену. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, чтобы освободиться, девочке пришлось перегрызть веревки. Ее обнаружил водитель на автомагистрали и передал полиции. На следующий день злоумышленника арестовали. Им оказался 37-летний Хосе Паулино Паскуаль-Рейес (Jose Paulino Pascual-Reyes).

В ходе обыска дома у мужчины обнаружили два трупа. Ему предъявили обвинение в убийстве, похищении людей и жестоком обращении с человеческими останками. Злоумышленнику грозит смертная казнь, в штате Алабама она разрешена.

22 июня сообщалось, что бездомный мужчина захватил в заложники сотрудницу интернет-кафе в японском городе Кавагоэ. После пяти часов переговоров полиция ворвалась в кабинет, арестовала злоумышленника и освободила девушку. Она не пострадала.