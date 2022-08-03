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В США 12-летняя девочка перегрызла веревки и сбежала от похитителя

Daily Mail: в Алабаме задержали похитителя детей после побега его 12-летней заложницы
Jose Paulino Pascual-Reyes

Jose Paulino Pascual-Reyes. Фото: Tallapoosa County Jail

В штате Алабама в США 12-летняя девочка сбежала от похитителя, который накачал ее алкоголем, привязал веревками к стулу и неделю держал в плену. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, чтобы освободиться, девочке пришлось перегрызть веревки. Ее обнаружил водитель на автомагистрали и передал полиции. На следующий день злоумышленника арестовали. Им оказался 37-летний Хосе Паулино Паскуаль-Рейес (Jose Paulino Pascual-Reyes).

В ходе обыска дома у мужчины обнаружили два трупа. Ему предъявили обвинение в убийстве, похищении людей и жестоком обращении с человеческими останками. Злоумышленнику грозит смертная казнь, в штате Алабама она разрешена.

22 июня сообщалось, что бездомный мужчина захватил в заложники сотрудницу интернет-кафе в японском городе Кавагоэ. После пяти часов переговоров полиция ворвалась в кабинет, арестовала злоумышленника и освободила девушку. Она не пострадала.

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Виктория Кондратьева
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