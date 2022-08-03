Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Жителям Новой Зеландии предложили переместить дома ради спасения от потопа

Жителей Новой Зеландии предупредили о возможном перемещении домов из-за риска затопления

Фото: Adana Hulett / Unsplash

Правительство Новой Зеландии впервые опубликовало план по адаптации страны к изменению климата, согласно которому десятки тысяч жителей прибрежных домов могут переселить по причине повышения уровня моря, а также угрозы затопления из-за выхода рек из берегов. Об этом сообщает Bloomberg.

Под угрозой переселения оказались жители домов, расположенных в низинах — из-за повышения уровня моря и усиления штормов вероятность наводнений, которые приведут к затоплению большого количества дорог и зданий, повышается. В случае риска серьезных наводнений их жилища предлагают переместить на более возвышенные участки.

Разработчики климатического плана предупредили, что к переселению жителей из опасных районов прибегнут только в крайнем случае. Использовать этот метод планируют вместе с установкой дамб и постройкой домов на сваях. Расходы в связи с адаптацией к изменению климата понесут жители домов, страховые компании, банки, местные администрации, а также правительство страны. Министр по вопросам изменения климата Джеймс Шоу сообщил, что правительство будет помогать малоимущим ради решения этого вопроса.

План по адаптации к изменению климата рассчитан на шесть лет. Шоу заявил, что Новая Зеландия медленно адаптировалась к изменению климата, что со временем обойдется дороже. «Я разочарован тем, что в течение последних трех десятилетий сменявшие друг друга правительства фактически не обращали никакого внимания на проблемы, с которыми мы сталкиваемся из-за последствий изменения климата», — признался он.

Материалы по теме:
Одна вода. В Южной Корее построят первый в мире плавучий город. Как он будет выглядеть?
Одна вода.В Южной Корее построят первый в мире плавучий город. Как он будет выглядеть?
2 июля 2022
На дне. Испанскую деревню затопили 30 лет назад. Как засуха подарила ей вторую жизнь?
На дне.Испанскую деревню затопили 30 лет назад. Как засуха подарила ей вторую жизнь?
31 марта 2022

Климатолог из Университета Уаикато Люк Харрингтон рассказал, что план, подготовленный по заказу правительства, служит своевременным напоминанием о том, что Новой Зеландии необходимо бороться не только с повышением уровня моря, но и с другими климатическими угрозами — усиливающейся засухой и экстремальными осадками. Он также отметил, что план выступает отличным первым шагом на пути к решению некоторых из этих проблем, однако подчеркнул, что некоторым деталям не хватает ясности.

По данным Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии, первые шесть месяцев 2022 года стали одними из наиболее жарких в истории страны. Средняя температура составила 15 градусов Цельсия, что примерно на 1,2 градуса выше нормы.

Из-за изменения климата серьезной угрозе подвергаются жилые дома и в России. В январе советник президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в будущем население северных регионов страны могут переселить на более комфортные территории на фоне угрозы ущерба инфраструктуре.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Шредер на встрече с Путиным интересовался запуском «Северного потока-2»
США рассмотрели новый указ в поддержку абортов
Китайскую армию назвали второй по мощности в мире
В Сочи эвакуировали отель с туристами
Футболисты АПЛ отказались преклонять колено перед каждым матчем
В ЛНР сообщили о запрете ВСУ эвакуироваться мирным жителям в Артемовске
Во Франции запретят еще один российский телеканал
Умер артист озвучки Вин Скалли
Описана роль Шредера в современной политике Германии
Мощный пожар на складе Ozon в Подмосковье сняли из самолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.