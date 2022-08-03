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В МЧС объяснили отсутствие проверок на загоревшемся складе Ozon

В МЧС заявили, что проверок на складе Ozon в Истре не было, так как его сдали в 2021 году

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Проверок на складе Ozon в Истринском районе Московской области не было, так как здание сдали лишь в 2021 году. Об этом ТАСС заявил неназванный представитель МЧС.

По словам собеседника агентства, такой порядок предусмотрен российским законодательством и не нарушает его. «Склад был сдан в эксплуатацию в октябре 2021 года. Согласно законодательству, его проверка не проводилась. Также владелец не проводил независимую оценку пожарного риска и не сдавал в контролирующие органы декларацию о пожарной безопасности», — сообщил представитель МЧС.

Склад находится в деревне Петровское возле Новорижского шоссе. Возгорание началось днем 3 августа. В качестве единственной версии пожара рассматривается поджог. Из здания эвакуировали более тысячи человек. На данный момент известно об 11 пострадавших, один человек погиб, двоих госпитализировали.

По словам одного из сотрудников склада, огонь уничтожил «миллионы тонн товара».

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Валерий Розенберг
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