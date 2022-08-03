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Помощника депутата Рады задержали на Украине за поддержку спецоперации России

Помощника депутата Рады из оппозиционной партии задержали на Украине за поддержку СВО

Кадр: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала помощника депутата Верховной Рады Украины, депутата Черкасского горсовета за поддержку специальной военной операции России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СБУ.

«Сотрудники СБУ задержали депутата Черкасского горсовета, который возглавлял фракцию ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») до запрета этой партии и одновременно работал помощником действующего нардепа. Мужчина не только оправдывал агрессию РФ против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию на Черкащине, если бы врагу удалось захватить регион», — говорится в сообщении ведомства.

СБУ пишет, что задержанный, чье имя не называется, вместе с «одной из приспешниц проводил информационно-подрывную деятельность в пользу РФ, утверждая, что война в Украине — это исключительно внутренний гражданский конфликт». Украинского чиновника задержали при попытке выезда в США, отметили в СБУ.

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2 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главного аналитика СБУ Валентина Безверхого, на посту его сменит Елена Яцкевич. Ранее был уволен глава ведомства Иван Баканов.

25 июля Федеральная служба безопасности России пресекла операцию украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов Воздушно-космических сил России. В тот же день Зеленский уволил командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

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Василий Мека
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